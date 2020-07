LVNL komt met interactieve kaart voor VFR-vliegers

Luchtverkeersleiding Nederland heeft een interactieve VFR kaart gelanceerd voor VFR-vliegers. De online kaart is een interactieve versie van de ICAO Aeronautical Chart Netherlands (schaal 1:500.000). Anders dan op de papieren kaart of de pdf-versie, is het bij de interactieve kaart mogelijk kaartlagen aan en uit te zetten, in en uit te zoomen en data toe te voegen.

Voorbereiding

LVNL zegt hiermee in te zetten op het ‘eigentijdser en efficiënter maken van de informatie voorziening. De VFRchart viewer is hier een resultaat van’. De kaart moet VFR-vliegers ondersteunen bij een goede vluchtvoorbereiding en een veilige uitvoering van de vlucht.

Eenvoudiger

“Op deze digitale, interactieve manier wordt het eenvoudiger om vliegers bekend te maken met het Nederlandse luchtruim”, zegt LVNL. “Naast dat gebruikers kaartlagen aan- en uit kunnen zetten en in- en uit kunnen zoomen, is het ook mogelijk om specifieke informatie van kaart-elementen op te vragen. Door te klikken op een luchtruim worden details getoond, iets wat op de papieren kaart uiteraard niet kon.”

Eerste versie

Het project is in samenwerking met het Kadaster, AOPA, KNVvL, NACA en SWECO ontwikkeld en is voor iedereen vrij toegankelijk. “De belangrijkste data en functionaliteiten zijn in deze eerste versie aanwezig en zijn het resultaat van een uitgebreide dialoog met de gebruikers van de VFR kaart”, zegt LVNL.

Doorontwikkeling

De komende tijd wordt de kaart doorontwikkeld en worden er tutorials gepubliceerd. De data worden meerdere keren per jaar ververst als er relevante wijzigingen plaatsvinden. In overleg met gebruikers wordt over nieuwe toepassingen nagedacht, zoals het tonen van een 3D-luchtruim en het offline raadplegen van de viewer.