Netwerk KLM groeit in oktober naar 91 Europese bestemmingen

Het Europese netwerk van KLM groeit de komende maanden van 72 bestemmingen in juli naar 91 bestemmingen in augustus, september en oktober. Het aantal intercontinentale bestemmingen neemt toe van 51 in juli, naar 59 in augustus en 61 in september en oktober.

Netwerk

De maatschappij wil een zo divers mogelijk netwerk bieden. Hoewel het aantal bestemmingen bijna op het niveau zit van 2019 (één bestemming minder), blijft het aantal vluchten nog ver achter vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In augustus gaat het om zo’n 10.000 vluchten, in september 13.500 en in oktober meer dan 11.000. In 2019 waren dat er respectievelijk meer dan 19.000, 18.800 en 14.700.

Intercontinentaal

Ook het intercontinentale netwerk loopt nog iets achter vergeleken met vorig jaar. Toen werden er van augustus tot en met oktober 69 bestemmingen aangeboden, momenteel is dat nog een derde hiervan. Ook het aantal vluchten is minder: rond de 2.000 in augustus en september en iets meer dan 1.800 in oktober. Vorig jaar waren dat er respectievelijk zo’n 3.300, 3.200 en bijna 2.600.

Bestemmingen

De maatschappij zegt ervoor te hebben gekozen eerst het aantal bestemmingen uit te breiden om een zo breed mogelijk aanbod te hebben. Daarna wordt er gekeken naar het verhogen van frequenties of het vergroten van de capaciteit.