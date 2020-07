Niemand wil Mexicaans presidentieel vliegtuig kopen

Het Mexicaanse regeringsvliegtuig staat al ruim anderhalf jaar te koop in de VS, maar niemand wil het toestel kopen. Het toestel is nu terug in Mexico-Stad.

VIP

De linkse president Andrés Manuel López Obrador wil af van de Boeing 787. Hij vindt het vliegtuig een symbool van corruptie van zijn voorgangers. Het toestel werd in 2012 gekocht door president Peña Nieto. Er is plaats voor 80 passagiers en er is onder andere een badkamer, slaapkamer en een vergaderruimte.

Vraagprijs

De vraagprijs is 130 miljoen dollar. Er waren wel lagere biedingen, maar die werden niet geaccepteerd. De president probeerde het vliegtuig ook nog om te ruilen voor medische apparatuur en het te verkopen aan zakenmensen. Ook een poging om het per uur te verhuren was tevergeefs.

Loterij

Een andere poging om het vliegtuig kwijt te raken was een in februari georganiseerde loterij. De winnaar zou het vliegtuig krijgen. Later werd dit teruggedraaid en werd de prijs een bedrag van 100 miljoen dollar, dat zal worden verdeeld onder honderd deelnemers. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het toestel.