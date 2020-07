Plaza Premium lounges openen gefaseerd weer de deuren

De Plaza Premium lounges worden gefaseerd weer geopend. De keten van onafhankelijke lounges start in Azië met de gelegenheden weer openstellen voor gasten. Europa moet nog even wachten.

Open

Door de corona uitbraak heeft het bedrijf zo goed als alle lounges gesloten. Deze week zijn onder andere lounges in Hongkong, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur en Abu Dhabi weer open gegaan.

Heathrow

London Heathrow is het belangrijkste vliegveld in Europa voor Plaza Premium. Het bedrijf heeft er zes lounges. Deze zijn voorlopig nog dicht. De woordvoerder tegenover Up in the Sky: “We hebben nog geen definitieve openingsdatum. Het zal ergens in augustus worden.”

Helsinki

Behalve London zit de keten ook op de vliegvelden van Rome en Helsinki. Laatstgenoemde opent per 1 augustus. Van Rome is nog niet bekend wanneer het weer geopend zal worden.

Beste

Zo’n honderd maatschappijen maken gebruik van de diensten van de keten op verschillende 35 vliegvelden. Het bedrijf wint de laatste jaren regelmatig prijzen voor beste onafhankelijke lounge. Ook houders van onder andere een priority pass kunnen van Plaza Premium gebruik maken.

Minimalistisch

Vanwege Corona krijgen de lounges aangepaste service. Temperatuur wordt opgemeten, er wordt vaker schoongemaakt en handontsmetter staat ter beschikking van de gast. Er zijn “op maat gemaakte minimalistische etensmogelijkheden.”