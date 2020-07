Veel schade luchthaven Luik na brand

Op de luchthaven Luik-Bierset is woensdagavond brand ontstaan bij een gebouw. Rond middernacht kregen zo’n 40 brandweerlieden het vuur onder controle. Er zijn geen mensen gewond geraakt, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Schade

Een groot deel van de hangar is vernield. Aan de vliegtuigen is geen schade. De brand brak uit in gebouw B30, waar Aéroservices en Western Global zitten. De locatie wordt gebruikt voor opslag.

Rook

De activiteiten op de luchthaven lagen 20 minuten stil door de brand. Zes vliegtuigen werden omgeleid en konden later wel landen op de luchthaven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Door het vuur kwam er veel rook vrij in de omgeving, maar dat vormde geen gevaar voor omwonenden.

Ce matin nous constatons les dégâts… pic.twitter.com/f2tUqriZ8q — LiegeAirport (@LGGLiegeAirport) July 23, 2020

