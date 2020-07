Alaska Airlines definitief bij Oneworld

Alaska Airlines voegt zich definitief bij luchtvaartalliantie Oneworld en wordt daarmee het veertiende lid. Dochtermaatschappijen Horizon Air en SkyWest Airlines treden tegelijkertijd toe als affiliate leden van Oneworld.

Codeshare

De maatschappij werkt al samen middels een codeshare met verschillende Oneworld-leden: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, Qantas en Fiji Airways. Laatstgenoemde is Oneworld connect partner.

Alliantie

“We zijn verheugd lid te worden van Oneworld, de belangrijkste alliantie in de branche, en vereerd om deze uitnodiging te ontvangen. Deze mijlpaal zal de connectiviteit en service voor onze gasten aan de hele westkust en daarbuiten verbeteren”, aldus Brad Tilden, voorzitter en CEO van Alaska Airlines.

Netwerk

De toetreding van Alaska Airlines zal 34 nieuwe bestemmingen toevoegen aan het Oneworld-netwerk in heel Noord-Amerika. Het netwerk van de alliantie groeit naar meer dan 1000 bestemmingen in meer dan 170 gebieden. Gevestigd in Seattle, bedienen Alaska Airlines en haar regionale partners meer dan 115 bestemmingen in Noord-Amerika.

Verwelkoming

“We zijn verheugd Alaska Airlines te verwelkomen in Oneworld. Met zijn sterke positie in de westkust van de Verenigde Staten en zijn samenwerking met American Airlines, zal Alaska Airlines een grote aanwinst zijn voor Oneworld en ons positioneren om nog meer waarde te leveren aan onze aangesloten luchtvaartmaatschappijen en klanten”, aldus Alan Joyce, voorzitter bij Oneworld en CEO bij Qantas.