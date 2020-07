American Airlines noteert 2,1 miljard dollar verlies in tweede kwartaal

American Airlines heeft een nettoverlies genoteerd van 2,1 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. “Dit was één van de meest uitdagende kwartalen in de geschiedenis van American”, zegt Doug Parker, CEO van de maatschappij.

Omzet

De omzet daalde van bijna 12 miljard naar 1,6 miljard dollar. Vorig jaar behaalde de maatschappij in dezelfde periode nog een nettowinst van 662 miljoen dollar. American verwacht dat het niveau van 2019 pas in of na 2022 wordt hersteld.

Verstoring

“Covid-19 en de daaruit voortvloeiende sluiting van de Amerikaanse economie hebben de wereldwijde vraag naar vliegreizen ernstig verstoord. Ondanks deze uitdagingen heeft het American Airlines-team fenomenaal werk geleverd door voor onze klanten en onze teamgenoten te zorgen”, zegt Parker.

Liquiditeit

Hij voegt daaraan toe dat de liquiditeit snel is verbeterd – welke aan het einde van het tweede kwartaal 10,2 miljard dollar bedroeg – en dat er direct kosten zijn bespaard. “Er is veel onzekerheid in het verschiet, maar we blijven ervan overtuigd dat we flexibeler en efficiënter dan ooit tevoren uit deze crisis komen”, aldus Parker.