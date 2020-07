FAA waarschuwt voor uitvallen motoren 737 na stilstaan

De FAA, de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten, heeft vrijdag een Airworthiness Directive afgegeven voor 2.000 Amerikaans geregistreerde Boeing 737 NG’s en Classics. Motoren van 737’s die langere tijd hebben stilgestaan kunnen tijdens de vlucht uitvallen.

Week

Boeing 737’s die meer dan een week aaneengesloten stil hebben gestaan kunnen roest ontwikkelen op kleine klepjes in de motor. Dit zou effect kunnen hebben op de brandstoftoevoer waardoor een of beide motoren zouden kunnen uitvallen. Het is volgens de FAA mogelijk dat in een dergelijk geval beide motoren weigeren opnieuw op te starten.

Advies

De FAA adviseert maatschappijen om hun toestellen, voordat zij deze weer in gebruik nemen, te inspecteren op corrosie in de motor. Boeing geeft aan dat de kleppen in de motoren van vliegtuigen inderdaad gevoeliger zijn voor roest wanneer het toestel stilstaat.

Opslag

Om dergelijke onderhoudskosten te voorkomen slaan maatschappijen hun vliegtuigen vaak op in woestijnen. Zo staat een deel van de vloot van Singapore Airlines opgeslagen in een Australische woestijn. Andere maatschappijen, zoals Ryanair, kiezen ervoor om eens in de paar dagen een stukje te vliegen met een leeg toestel, dit zorgt ervoor dat er minder onderhoud nodig is wanneer het toestel weer in dienst komt.