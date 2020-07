Kunnen we het niet meer? | Column Goof

De B787 kende een heel moeizame start, en ontwikkelt zich nu toch tot een schamel succes. Maar het is niet de doorbraak die Tupperjet belóófde te worden.

Onzeker blijft zelfs of de in Zuid-Italië ovenvers afgebakken 787-rompen wel terug zullen keren bij de volgende Boeing. Misschien gaat Boeing wel terug naar de (sinds 1932!) beproefde combinatie van alclad & rivets.

Het is marktbreed klunen, trouwens. De A400M is al twintig jaar een klein rampje, de twee vliegende tankers zijn elk hun eigen rampje, de revolutionaire Osprey is al dertig jaar één groot rampje. De JSF gaat niet echt lekker, al blijven de laatste maanden de rampberichten een beetje uit. De supersone businessjet blijft al veertig jaar een belofte.

Aan de gereedschappen ligt het niet. Cadcam– en Catia–tools zouden de ontwikkeling van nieuwe toestellen juist moeten vergemakkelijken en versnellen! Maar het tegendeel blijkt: het is een moeizaam proces van decennia geworden, in plaats van jaren.

Vliegtuigbouwers werkten ruwweg tot de jaren negentig van de vorige eeuw volgens een systeem van trial and error, en survival of the fittest. Gewone, maar ook zeer gewaagde en bizarre ontwerpen werden in enorme aantallen de wereld in geslingerd. Een enkele bleef hangen, letterlijk en figuurlijk.

Toch denk ik dat het probleem elders ligt. Een stinkende soep van certification en liability houdt de vliegtuigbouwers van het werk. Twee marketingmanagers en drie juristen kijken mee terwijl de arme ingenieur zijn muis aarzelend over de muismat schuift.

Een medewerker van Embraer zei me eens achter de hand: de dag waarop we meer juristen in dienst hadden dan ingenieurs, ging het fout.

Goof Bakker

Additional facts

Chuck Yeager vertelt in zijn biografie dat hij in de jaren vijftig en zestig vrijwel elke dag een prototype moest testen, soms alleen maar aan de hand van wat handgeschreven instructies.

Het probleem van de Boeing-tanker? Vroeger lag een vent op zijn buik achterin het vliegtuig en die manoeuvreerde de refueling boom met de hand naar het dorstige vliegtuig. Drie elektromotoren deden het werk. Is vervangen door een onvoorstelbaar gecompliceerd systeem van camera’s en beeldschermen…dat ze maar niet goed werkend krijgen.

Proeflezer Nick van der Burgh meldt: “Ik wil ook zo’n pet!”

Proeflezer Peter van de Noort meldt: “Ik vrees dat de enorme investeringen de grootste zorg zijn. Door deze hoge kosten van nieuwe projecten moet men altijd door gaan, ook op de bij nader inzien verkeerd ingeslagen weg. ‘Beter ten halve gekeerd…’ bestaat daarom niet meer in de luchtvaart.”

Proeflezer Daniël van Vliet wijst mij terecht ten aanzien van de B787: “We gaan even facts checken… De B787 is zeker geen schamel succes… De B757 1059 stuks afgeleverd sinds 1982. Van de B767 1099 stuks afgeleverd sinds 1981. B787 975 afgeleverd, rond de 600 op order en nog eens 350 opties sinds 2012. B787 is de machine die de 757 en 767 moest vervangen en het long range van de 777 moet kunnen matchen. Ondertussen heeft Airbus de A330 en A350 in datzelfde segment geschoven de afgelopen 30 jaar en daarmee is dat marktsegment populairder dan ooit tevoren. B787 is een hele goeie machine met heel veel nieuwe technieken die Boeing in die machine voor het eerst samenbracht…. Fiber optics, carbon vliegtuigbouw (wat echt een klap beter is voor economische levensduur), predictive windshear system, vrijwel alle hydraulics uit de machine gehaald en de systemen van 3.200psi naar 5.000 psi gehaald, geluid tot een minimum gebracht zowel buiten als in de cabine. Daarnaast is de machine continue aan het communiceren met de maintenance afdeling van de airline om eventuele technische issues snel te kunnen oplossen tijdens een turn-around.”

Proeflezer Jerry Burgstede meldt: “Dat is exact wat er aan de hand is in onze nieuwe wereld. De vernieuwers en ingenieurs onder ons durven nauwelijks nog met iets nieuws te komen, bang gemaakt door verzekeringsmaatschappijen en veiligheidsinstanties. Die, als het fout gaat, klaar staan de vernieuwers aansprakelijk te stellen. Hierdoor komt onze maatschappij langzaam tot stilstand. Jammer maar waar.”