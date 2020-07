Luchtballon komt laag over huizen en landt langs de weg | Video

Een luchtballon van Rob Wiegers Ballooning B.V. is afgelopen week laag over een woonwijk in Nijkerk gevlogen. De luchtballon landde naast een kruispunt in Nijkerk.

Volgens het bedrijf zijn dergelijke landingen niet heel bijzonder en komen deze vaker voor. “Je kunt niet sturen met een ballon. Het is maar net waar de wind je heen waait”, aldus een medewerker van Rob Wiegers Ballonvaarten.

De Ballon zou boven maisvelden achter de woonwijk zijn gedaald om vervolgens in het gras, nabij een kruispunt, te landen.

Alhoewel de landing voor de ballonvaart niet ongewoon was, leverde het wel bijzondere beelden op: