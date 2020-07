Airbus wil dat VS importheffing afschaft

Airbus wil dat de wereldhandelsorganisatie de Verenigde Staten dwingt tot het afschaffen van de importheffing van 15 procent op toestellen van de Europese vliegtuigbouwer.

Steun

De importheffeing op toestellen van Airbus werd dit jaar verhoogd tot 15 procent omdat het A350 programma illegale steun zou hebben gekregen van Frankrijk en Spanje. Deze steun zou leiden tot oneerlijke concurrentie voor Boeing, wat voor de Amerikanen aanleiding was om een importheffing van 15 procent in te voeren.

Onrechtmatig

Omdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met Frankrijk en Spanje over de financiering van het A350 programma is de Amerikaanse importheffing volgens Airbus onrechtmatig.

Mobile

De importheffing hoeft niet over alle Airbus toestellen betaald te worden. De Europese vliegtuigbouwer beschikt namelijk over een fabriek in Mobile, in de Amerikaanse staat Alabama. De vliegtuigen die in de Verenigde Staten worden gebouwd hoeven niet te worden geïmporteerd en vallen daardoor niet onder de importheffing.