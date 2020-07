Embraers makkelijker inzetbaar voor vrachtvervoer

Vanwege de aanzienlijke daling van het aantal vliegtuigpassagiers en de groeiende vraag naar luchtvracht capaciteit, heeft Embraer het mogelijk gemaakt om vracht te vervoeren in de cabine. Met minder commerciële vluchten, die zowel passagiers als vracht vervoeren, is er dringend behoefte aan meer vrachtcapaciteit.

instructies

ANAC, de Braziliaanse luchtvaartautoriteit, heeft ontheffing verleend voor het vervoer van extra vracht in Embraer-passagiersvliegtuigen. Embraer heeft instructies gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe vracht in de cabine kan worden ondergebracht. Vrachtvervoer in de cabine is mogelijk voor de ERJ 120, 145- en E-Jets-families van Embraer, waaronder de nieuwe E2’s.

Cabine

Naast het plaatsen van kleine pakketten in de bagagebakken en opbergvakken, kunnen op elke stoel pakketten worden geplaatst. Een volledig geladen E190 met 96 zitplaatsen kan ongeveer 3.000 kilo vracht vervoeren in de cabine, naast de vracht in het ruim. Een E195 met 118 zitplaatsen kan 3.750 kilo vracht vervoeren in de passagiersruimte. Het is ook mogelijk om tot 70 procent van de stoelen uit de vliegtuigen te verwijderen.