Het McDonald’s restaurant in een DC-3 | Video

Toen McDonald’s zich vestigde in een pand in het Nieuw Zeelandse Taupo, bleek er een DC-3 op het terrein geparkeerd te staan. McDonald’s besloot het toestel te laten staan en het zelfs in te richten als restaurant. De Dakota heeft ervoor gezorgd dat de McDonald’s in Taupo is uitgeroepen tot de coolste McDonald’s ter wereld.

De ‘coolste McDonald’s ter wereld’ in een DC-3 | Foto’s Meer zien van het Restaurant? Bekijk hier de foto’s!