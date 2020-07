Asiana voert spookvluchten uit met A380’s

De Zuid-Koreaanse maatschappij Asiana Airlines heeft de afgelopen maanden tientallen spookvluchten uitgevoerd met haar zes Airbus A380’s. De vliegtuigen hadden geen passagiers of vracht aan boord.

Geldigheid

De spookvluchten worden uitgevoerd om de brevetten van de A380 bemanningen van de maatschappij geldig te houden. Over het algemeen geldt dat een piloot minimaal drie starts en landingen moet hebben uitgevoerd per 90 dagen om zijn of haar brevet geldig te houden. Normaliter gebeurt dit in een simulator, maar dat is voor Asiana geen optie aangezien zij gebruik maken van de simulatoren van Thai Airways in Bangkok. Door reisrestricties is het momenteel niet mogelijk om bemanningen naar Bangkok te sturen.

Vliegtuig

Voor de vliegtuigen zijn de spookvluchten goed. Het vliegen met de toestellen zorgt ervoor dat er minder onderhoud nodig is wanneer de toestellen weer in reguliere dienst komen. Ook kunnen eventuele problemen die zijn ontstaan terwijl het toestel buiten dienst was eerder worden vastgesteld en opgelost.