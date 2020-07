De eerste Europese Boeing 757 | Video

In 1983 nam British Airways als eerste Europese maatschappij de Boeing 757 in gebruik. De 757 volgde de driemotorige Hawker Siddely Trident op bij de Engelse maatschappij en zou tot goed in deze eeuw in dienst moeten blijven. In 2010 stuurde British Airways haar laatste 757 met pensioen.

