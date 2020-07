Eerst gebouwde Airbus A330 met pensioen

De eerste Airbus A330 die ooit werd gebouwd, is met pensioen gestuurd. Het Cathay Dragon vliegtuig heeft na 24 jaar commerciële dienst haar laatste vlucht gemaakt. Het toestel, een Airbus A330-300, rolde op 2 november 1992 de productiehal van Airbus uit. In 1996, na enkele jaren dienst te hebben gedaan als testvliegtuig, werd het toestel door Cathay Pacific in dienst genomen.

Dragonair

In maart 2013 werd het toestel overgedragen aan Dragonair, dat tegenwoordig Cathay Dragon heet. De A330 heeft in totaal 63.900 uur en 26.983 dienstcycli gevlogen. De laatste commerciële vlucht van het vliegtuig was op 6 juli van Shanghai naar Hong Kong.

Cathay Dragon

Cathay Dragon is de dochteronderneming van Cathay Pacific die korte- en middellange afstanden vliegt. De maatschappij beschikt over een vloot van Airbus A320’s en A330’s.