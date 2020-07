Frontier niet naar de beurs door coronacrisis

De Amerikaanse budgetmaatschappij Frontier Airlines ziet voorlopig af van beursgang. Indigo Partners, het bedrijf achter Frontier Airlines, wil niet dat de aandelen door de coronacrisis te voordelig op de markt komen.

Beursgang

Frontier is al sinds 2017 bezig met een beursnotering. In maart, aan het begin van de coronacrisis in de Verenigde Staten, noemde Indigo Partners het nog een ideaal moment voor een beursgang. Het bedrijf is nu echter bang dat dit tegen het belang van de huidige investeerders in zou gaan.

Indigo

Indigo Partners heeft een meerderheidsbelang in het Amerikaanse Frontier Airlines en het Chileense JetSmart. Ook heeft de firma een groot belang in de Mexicaanse maatschappij Volaris en in het Hongaarse Wizz Air.