American verwacht 737 MAX dit jaar in dienst te nemen

American Airlines verwacht dit jaar nog de 737 MAX weer in dienst te nemen, zo melden verschillende Amerikaanse media.

Certificering

De Federal Aviation Administration, de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten, is bezig met het opnieuw certificeren van de 737 MAX. De afgelopen weken zijn er verschillende testvluchten uitgevoerd met het toestel om de certificering rond te krijgen.

Terugkeer

Wanneer de 737 MAX klaar is om weer in dienst te worden genomen is nog onduidelijk. Na de goedkeuring van de FAA zullen ook andere luchtvaartautoriteiten zelf hun zegen geven. Naar verwachting zal de hercertificering van het toestel in Europa langer duren dan in de Verenigde Staten.