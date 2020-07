‘narco jet’ in brand gestoken in Guatemala | Foto’s

Een Gulfstream 3, geregristreerd als N450BD, is in Guatemala in brand gestoken. Lokale media melden dat het vliegtuig vermoedelijk werd gebruikt bij het smokkelen van verdovende middelen.

Gevonden

De Gulfstream werd, al brandend, door het leger van Guatemala aangetroffen in een rijstveld. Toen het toestel werd aangetroffen was er niemand bij aanwezig. Het is ook onbekend waarom het toestel in een rijstveld stond.

Drugs

In de buurt van het vliegtuig werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. De zakken met verdovende middelen zouden in een kuil nabij het toestel zijn verborgen.

GUATEMALA.#Petén | El Ejército de Guatemala reporta la localización de una aeronave en llamas a 14 kilómetros de El Chal, la cual se presume que trasladaba objetos ilícitos. pic.twitter.com/6uDr2EiYI5 — Óscar Peraza (@_OscarPeraza) July 26, 2020