Ryanair hoopt volgende zomer 40 737 MAX-toestellen te hebben

Ryanair hoopt dit jaar haar eerste Boeing 737 MAX te kunnen introduceren en wil in de zomer van 2021 met 40 737 MAX-toestellen vliegen.

737 MAX

In januari van dit jaar gaf Ryanair-topman Michael O’Leary al aan geen 737 MAX-toestellen te verwachten voor oktober van dit jaar. Boeing heeft al gehint op een mogelijke terugkeer van de nieuwste 737’s in het derde kwartaal van 2020. Ondanks de coronacrisis en de vele vertragingen van de hercertificering van de vliegtuigen hoopt Ryanair, na meer dan een jaar te hebben gewacht, richting het einde van dit jaar zijn eerste 737 MAX in ontvangst te nemen. “We blijven toegewijd aan deze game-changing vliegtuigen,” zegt de maatschappij.

Herstel

De budgetmaatschappij is langzaam maar zeker haar operaties weer aan het herstellen. In juli hoopt Ryanair weer op 40 procent van het reguliere vluchtschema te kunnen vliegen. Mocht de uitbraak van het coronavirus verder onder controle blijven, dan moet dit in augustus 60 procent en in september 70 procent worden.