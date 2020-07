Ryanair vreest voor tweede corona uitbraak

Ryanair heeft haar kwartaalcijfers gepubliceerd. De maatschappij heeft in het eerste kwartaal 185 miljoen euro verlies geleden. De luchtvaartmaatschappij geeft ook aan te vrezen voor een tweede golf van het coronavirus.

2019

In het eerste kwartaal van 2020 vervoerde Ryanair 500.000 passagiers, ten opzichte van 41,9 miljoen passagiers in dezelfde periode in 2019. De bezettingsgraad, die in het eerste kwartaal van 2019 op 96 procent lag, bleef in het eerste kwartaal van 2020 steken op 61 procent. Deze daling bleef nog beperkt omdat er minder vluchten werden uitgevoerd. Ryanair meldt een verlies van 185 miljoen euro in het eerste kwartaal, terwijl in 2019 nog 243 miljoen euro winst werd gemaakt in het eerste kwartaal.

Vrees

Ryanair geeft aan dat een tweede corona golf, bijvoorbeeld in de herfst, momenteel de grootste angst is van de maatschappij. De budgetvlieger hoopt dat Europese landen met betere volgsystemen komen voor corona patiënten, zodat de Europese grenzen niet opnieuw dicht hoeven.