CEO Southwest belooft geen ontslagen voor 2021

Southwest Airlines zal voor het einde van het jaar geen medewerkers ontslaan of loonsverlagingen doorvoeren.

Ontslagen

“Vooraf wil ik dat jullie allemaal weten dat we op 1 oktober, in tegenstelling tot onze concurrenten, geen werknemers zullen ontslaan”, schrijft CEO van Southwest Gary Kelly vorige week in een memo aan het personeel. Het in Dallas gevestigde Southwest Airlines heeft in haar 49-jarige bestaan nog nooit massa-ontslagen doorgevoerd. Kelly kon niet beloven dat er in 2021 geen ontslagen zullen vallen, maar wel dat dat enkel zou gebeuren als laatste redmiddel.

Verlof

Bijna 17.000 van de 61.000 Southwest-medewerkers hebben zich aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling of het ‘verlengde verlofprogramma’, om op die manier te voorkomen dat er loonsverlagingen moeten worden doorgevoerd als CARES, het steunprogramma van de Amerikaanse overheid, op 1 oktober verloopt. 4.400 van de 17.000 medewerkers zal het bedrijf voorgoed verlaten. De andere 12.500 zijn met kort of langer verlof.