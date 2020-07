Chinese maatschappijen bieden ‘all you can fly’ aan

Verschillende Chinese luchtvaartmaatschappijen bieden reizigers de mogelijkheid om een ticket te boeken voor een onbeperkte hoeveelheid vluchten.

Herstel

De Chinese luchtvaartindustrie herstelt relatief snel. Inmiddels zou 80 procent van de reguliere vluchten weer uitgevoerd worden. Wat hierbij een grote rol speelt is dat het overgrote deel van de vluchten in China binnenlands is. Deze vluchten hebben dus geen last van eventuele reisrestricties.

Vertrouwen

Alhoewel er geen reisrestricties gelden voor de binnenlandse vluchten, ontbreekt vaak nog het vertrouwen bij de reizigers om te gaan vliegen. Om toch mensen het vliegtuig in te lokken bieden verschillende Chinese maatschappijen nu een ‘all you can fly’ pas aan voor binnenlandse vluchten.

Voorwaarden

De passen, die meestal een paar honderd euro per stuk kosten, blijven vaak enkele maanden geldig. Wel moeten reizigers de luchthavenbelasting apart betalen. Hoeveel de passen precies kosten en hoe lang deze geldig blijven verschilt per luchtvaartmaatschappij.

Azië

Ook elders in Azië werden ‘all you can fly’ passen aangeboden. Zo kwamen eerder Air Asia Malaysia en het Vietnamese VietJet al met dergelijke deals.