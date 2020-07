Corendon introduceert FC Nürnberg-vliegtuig

Corendon en 1. FC Nürnberg hebben maandag het nieuwe FCN-vliegtuig onthuld. Het toestel werd met een watersaluut op de luchthaven van Nürnberg ontvangen.

Samenwerking

“Wij zijn heel blij dat partner van onze club Corendon Airlines dit mogelijk heeft gemaakt. Vanaf nu kunnen onze fans en mensen uit de regio hun vakantiereis vanaf Nürnberg beginnen in het FCN-vliegtuig. 1. FC Nürnberg laat zo zien dat de club trots is op de prachtige stad Nürnberg en zijn luchthaven, die de regio met de rest van de wereld verbindt. We zijn er ook trots op dat we de enige club in de Tweede Bundesliga zijn die een speciaal voor de club ontworpen vliegtuig heeft”, aldus Niels Rossow, Commercieel Directeur van 1. FC Nürnberg over de samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappij en de voetbalclub.

Corendon Airlines

Yıldıray Karaer, bestuursvoorzitter van Corendon Airlines, benadrukte tijdens de persconferentie op de luchthaven van Nürnberg het grote belang van de luchthaven voor zijn maatschappij: “We willen vanaf oktober zo’n 50 vluchten naar vakantiebestemmingen in Griekenland, Spanje, Turkije, Egypte, Italië en Israël uitvoeren vanaf Nürnberg. Dan zijn we de maatschappij met de meeste vakantievluchten vanaf de luchthaven van Nürnberg. Daarom, en ook om de bekendheid van ons merk in Duitsland te vergroten, sponsoren we nu deze traditierijke voetbalclub. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking beide partijen ten goede zal komen.”