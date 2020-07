Piloten KLM willen nieuwe onderhandelingen over voorwaarden noodsteun

De piloten van KLM willen dat de maatschappij gaat heronderhandelen over de voorwaarden van het noodsteunpakket.

20 procent

KLM-personeel dat meer dan drie keer modaal verdient moet ten minste twintig procent aan salaris inleveren. De piloten stellen dat het in strijd met het internationaal arbeidsrecht is om die voorwaarde te stellen, zo stelt de Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM (SPAAK). Volgens de stichting hebben alle betrokken vakbonden al aangegeven dat deze looneis niet te realiseren is. Bovendien zou de voorwaarde in strijd zijn met “de interne principes waarop binnen Air France-KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden: ‘trust, respect, transparency & confidentiality'”.

Om de voorwaarden voor het snijden in personeelskosten is al langere tijd veel te doen. Zo maakten vakbonden bezwaar bij de Europese Commissie, die het pakket moest goedkeuren, over de arbeidsvoorwaarden die door de Nederlandse regering zijn gesteld. Verder kwam er een vrijwillige vertrekregeling waar ruim 2400 medewerkers gebruik van maakten. Ook tegen de ontslagmethode (last in, first out) die KLM hanteert wordt bezwaar gemaakt.