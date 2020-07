Ryanair dreigt bases in Spanje en Italië te sluiten

Ryanair dreigt bases in Italië en Spanje te sluiten als er geen nieuwe arbeidsovereenkomsten met vakbonden worden bereikt.

In een gesprek met investeerders zei Ryanair-CEO Michael O’Leary dat de luchtvaartmaatschappij “kijkt naar sluitingen van bases in Spanje, waar de vakbonden op dit moment nog niet akkoord zijn gegaan met de loonsverlagingen die we nodig hebben”. O’Leary zei ook dat er “een reëel risico bestond voor sommige regionale bases in Italië, waar je een combinatie hebt van traag tempo van onderhandelingen met vakbonden, maar ook van de Italiaanse regering die de lonen van Alitalia probeert op te leggen” [aan andere luchtvaartmaatschappijen, red.].

Financieel is Ryanair zwaar getroffen door de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 185 miljoen euro. Het aantal passagiers daalde met 99 procent tot slechts 0,5 miljoen passagiers. Ryanair vervoerde een jaar eerder in dezelfde periode nog 41,9 miljoen passagiers.

De maatschappij heeft eerder al aangekondigd haar Hahn-basis in Duitsland te sluiten nadat er geen overeenkomst met piloten over kostenbesparingen werd bereikt. Het bedrijf dreigde ook met het sluiten van bases in Berlijn Tegel en Weeze.