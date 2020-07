ANA lijdt verlies van 1,51 miljard dollar

Het moederbedrijf van All Nippon Airways (ANA) heeft in het tweede kwartaal van 2020 een verlies van 1,51 miljard dollar geleden, zo meldt het bedrijf.

Verlies

Het verlies van 1,51 miljard dollar is een groot verschil ten opzichte van vorig jaar, toen ANA Holdings in dezelfde periode een winst van 153 miljoen meldde. ANA kreeg te maken met het grootste omzetverlies in de internationale commerciële luchtvaart.

Omzet

Voor ANA geldt dat de omzet voor het internationale vluchtennetwerk met 94 procent afnam tot slechts 90 miljoen dollar. De maatschappij vervoerde slechts 91.000 passagiers, een daling van 96 procent ten opzichte van 2019. In de maanden mei, april en juni zette het omzetverlies voor ANA Holdings ook flink door. Ten opzichte van vorig jaar werd er in het tweede kwartaal 76 procent minder omzet geboekt. Daar staat tegenover dat de uitgaven in hetzelfde kwartaal ook met 42 procent daalden.