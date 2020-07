Boeing: $2,4 miljard verlies, 777X vertraagd naar 2022

Boeing heeft een verlies geleden van 2,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020. De vliegtuigbouwer stopt met de productie van de 747 en heeft de levering van de eerste 777X vertraagd naar 2022.

Verlies

De vliegtuigbouwer heeft in de periode van april tot en met juni totaal een bedrag van 2.395 miljard dollar geleden. De omzet die Boeing heeft gedraaid was 11.807 miljard dollar, 25 procent minder dan vorig jaar. CEO Dave Calhoun geeft aan dat het bedrijf de veiligheid van medewerkers vooropstelt in de huidige pandemie, en zegt dat het bedrijf intensief samenwerking met zijn klanten, leveranciers en partners om sterker uit de crisis te komen.

Vertraging 777X

Naast het einde van het 747-programma over twee jaar kondigde Boeing ook aan dat de levering van de 777X wordt vertraagd naar 2022. Dit lag al in de lijn der verwachting. Momenteel is er een beperkte vraag naar nieuwe vliegtuigen. Dit wordt niet enkel veroorzaakt door de coronacrisis, maar heeft ook te maken met de handelsbeperkingen tussen de Verenigde Staten en China. Hierdoor is het voor Chinese klanten lastiger om het toestel in ontvangst te nemen.

De eerste 777X zou in 2020 afgeleverd moeten worden aan Emirates, de launch customer van het toestel. Vanwege problemen met de GE9X motoren van het toestel werd de ontwikkeling van het vliegtuig eerder ook al vertraagd.

Today we report our second-quarter results.

Read more: https://t.co/ItYPkkbIax pic.twitter.com/4D6gF0iYuG — The Boeing Company (@Boeing) July 29, 2020