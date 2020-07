Boeing kondigt einde van het 747-programma aan

Boeing heeft in een open brief aan werknemers bekendgemaakt dat de productie van de 747 gestopt zal worden in 2022.

Productie

Het einde van de productie werd bekendgemaakt in een open brief aan alle werknemers van Boeing. Hierin werden ook de financiële resultaten van het bedrijf besproken. In de brief geeft Boeing aan dat in het licht van de huidige marktsituatie besloten is dat de laatste Queen of the Skies in 2022 geproduceerd zal worden. Wel zal het bedrijf in de toekomst service blijven bieden voor alle maatschappijen die met 747’s vliegen.

Miljardenverlies

Het tweede kwartaal valt financieel voor Boeing zwaar tegen. De vliegtuigbouwer heeft een verlies geleden van 2,4 miljard dollar, voornamelijk ten gevolge van het wegvallen van de vraag naar vliegtuigen door de coronacrisis en de 737 MAX-situatie. Om zijn liquiditeit te verbeteren gaf Boeing onlangs 25 miljard dollar aan obligaties uit.