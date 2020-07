Hawaiian meldt verlies van 91 miljoen en stelt 787’s uit

Hawaiian Airlines heeft een verlies gemeld van 107 miljoen dollar (91 miljoen euro) in het tweede kwartaal. De maatschappij rekent er verder niet op voor 2022 met Boeing 787’s te vliegen.

Verlies

Ook Hawaiian zag een forse omzetdaling in het tweede kwartaal van 2020 vanwege de coronavirus pandemie. In totaal maakte de maatschappij in het tweede kwartaal een omzet van 60 miljoen dollar, 92 procent minder dan vorig jaar. Bovendien was de passagiersbezetting slechts 23 procent in de afgelopen drie maanden, en geldt in Hawaï tot 1 september de regel dat alle inkomende reizigers bij aankomst 14 dagen in quarantaine moeten. Al met al heeft het bedrijf een verlies geleden van 107 miljoen dollar.

787’s

Twee jaar geleden plaatste Hawaiian een bestelling van tien Boeing 787-9’s, met een optie op nog tien extra. De ontvangst van de eerste twee Dreamliners werd vooralsnog gepland voor 2021. Nu de financiële resultaten uit het tweede kwartaal bekend zijn stelt CEO Peter Ingram echter dat de maatschappij gesprekken voert met Boeing over het vertragen van de levering van de 787’s. Hawaiian verwacht de eerste twee toestellen niet voor 2022 of 2023 in te gaan zetten.