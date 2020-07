IATA schuift verwachting herstel luchtvaart naar 2024

De International Air Transport Association (IATA) verwacht dat de luchtvaartsector, met een vaccin in 2021, op zijn vroegst pas hersteld zal zijn in 2024.

Goed nieuws en slecht nieuws

De IATA noemt de hoeveelheid vliegverkeer nu veel maatschappijen weer zijn begonnen met vliegen ‘onverwacht zwak’. “Het goede nieuws is dat we wereldwijd een verdere toename in vliegverkeer zagen in juni, voor de tweede maand op rij sinds april,” zegt Brian Pearce, hoofdeconoom van IATA. “Het slechte nieuws is dat de toename nauwelijks zichtbaar was. Het was teleurstellend en onverwacht zwak.”

Factoren

Het trage proces van het onder controle krijgen van het coronavirus in de Verenigde Staten is een belangrijke factor in het zwakke herstel. Ook wijst de IATA op het langzame herstel van het zakelijke reizen, een belangrijke markt voor veel luchtvaartmaatschappijen. Verder is er nog de impact van belemmerende maatregelen, zoals verplichte quarantaines bij aankomst in sommige landen. Vergeleken met juni 2019 lag het verkeer dit jaar maar liefst 87 procent lager.

Vaccin

De IATA zegt nu te verwachten dat de luchtvaartsector pas in 2024 hersteld zal zijn. Die voorspelling is gebaseerd op de beschikbaarheid van een coronavaccin in de tweede helft van 2021.