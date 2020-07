Wizz Air: 200 nieuwe routes maar verlies van €108 miljoen

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Wizz Air een verlies van 108 miljoen euro bruto geleden. Tegelijkertijd voegde de maatschappij 200 nieuwe routes toe in Q2.

Verlies

Wizz Air’s verlies over het eerste kwartaal bedroeg bruto 108 miljoen euro. De omzet van tickets daalde met 92,2 procent. De totale omzet bedroeg daardoor 90,8 miljoen euro, een grote daling ten opzichte van vorig jaar, toen de maatschappij een omzet van 691,2 miljoen in dezelfde periode maakte. De maatschappij heeft nog 1,6 miljard euro in kas.

200 nieuwe routes

Ondanks de financieel moeilijke situatie introduceerde Wizz Air in het tweede kwartaal maar liefst 200 nieuwe routes. De maatschappij opende vier nieuwe basis in Italië, Cyprus, Oekraïne en Albanië. Ook introduceerde het bedrijf een nieuwe basis in Abu Dhabi, die per 1 oktober zal starten.