Airbus: €1,9 miljard verlies en productieverlaging A350

Airbus heeft een verlies gemeld van 1,9 miljard euro en kondigt aan de productie van de A350 te verlagen.

Verlies

Het verlies van Airbus over het eerste halfjaar van 2020 bedraagt 1,9 miljard euro. Ter vergelijking: vorig jaar boekte het bedrijf een winst van 1,2 miljard in dezelfde periode. Ook de omzet kelderde: van bijna 31 miljard euro in de eerste helft van 2019 naar 19 miljard euro nu.

A350

In totaal heeft Airbus 196 commerciële vliegtuigen afgeleverd, bestaande uit elf A220’s, 157 A320’s en 23 A350’s. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd in april al aangekondigd dat de productie van vliegtuigen naar beneden zou worden bijgesteld. De vliegtuigbouwer kondigt nu aan dat de productie van de A350 tijdelijk verder wordt verlaagd; van 6 naar 5 per maand. Daar staat tegenover dat de A220-productielijn spoedig weer wordt teruggebracht op het oude niveau.