Boeing verwacht terugkeer 737 MAX in vierde kwartaal

Boeing verwacht dat de 737 MAX in het vierde kwartaal van dit jaar weer mag vliegen. Als het vliegtuig opnieuw is gecertificeerd wil het bedrijf meer dan 400 toestellen leveren.

Planning

Boeing’s CEO Dave Calhoun stelde in een gesprek over de financiële resultaten in het tweede kwartaal dat hij verwacht dat de goedkeuringen op tijd worden afgegeven om in het vierde kwartaal verder te gaan met leveringen van de toestellen.

Leveringen

Boeing heeft momenteel ongeveer 450 Boeing 737 MAX-toestellen ‘over’ die in opslag staan. Deze vliegtuigen zijn allemaal klaar voor aflevering. De productie van de 737 MAX is momenteel op een lager pitje gezet. Mocht het lukken om alle nodige goedkeuringen voor het vierde kwartaal te krijgen, dan wil het bedrijf in 1 jaar het grootste deel van de 450 toestellen afleveren.

Certificatie

Eerder deze maand vonden de certificatievluchten voor de hercertificering van de 737 MAX al plaats. Als alle vervolgstappen goed verlopen, dan kan het toestel voor het einde van het jaar nog terugkeren naar de lucht. Aan het einde van alle tests en evaluaties neemt Stephen Dickson, het hoofd van de FAA, zelf plaats in het toestel. Eerder zei hij nog dat hij er zeker van wil zijn dat hij zijn gezin zonder enige twijfel aan boord zou zetten voordat de terugkeer naar de lucht wordt goedgekeurd.