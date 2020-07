Frontier Airlines verwelkomt 100ste Airbus

Low-cost maatschappij Frontier Airlines heeft haar honderdste vliegtuig, een Airbus A320neo, in ontvangst genomen.

Gegroeid

“Het in ontvangst nemen van de 100ste Airbus in onze vloot is een grote mijlpaal voor ons bedrijf,” zegt Barry Biffle, CEO van Frontier Airlines. “We hebben onze vloot significant uitgebreid in de afgelopen jaren terwijl Frontier zowel binnenlands en buitenlands is blijven groeien.” Frontier Airlines heeft momenteel de grootste A320neo-vloot in de VS.

Livery

De honderdste Airbus van de maatschappij heeft een grijze wolf met een sterrennacht als achtergrond op de staart. De livery heet ‘Chinook the Gray Wolf’. Chinook was een vrouwelijke wolf-hond die werd gered in 1993, enkele uren voordat ze zou worden afgemaakt om haar wolf-hond zijn. Uiteindelijk overleed Chinook in 2007, maar haar nalatenschap helpt om bewustzijn over de wolvensoort te creëren en om die soort te behouden.

© Frontier Airlines

We are extremely excited to share that we have taken delivery of our 100th aircraft, @Airbus AC 369, which features Chinook, the Gray Wolf on its tail! This delivery marks a momentous milestone in the history of our company and is a symbol of years of hard work! @Wolves_at_CWWC pic.twitter.com/L6g9mC1qZ2 — Frontier Airlines (@FlyFrontier) July 29, 2020