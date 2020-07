Kijk vanaf 13:00 mee met de eerste lanceringspoging van Mars-missie Perseverance

Rond 13:50 uur vindt de eerste lanceringspoging van NASA’s nieuwe Mars-missie Perseverance plaats. De lancering is live te volgen.

Hieronder een korte introductievideo over wat de Rover gaat doen op Mars. De livestream daaronder begint om 13:00 uur. De lancering staat gepland voor 13.50 uur. Voor meer informatie over de missie Perseverance: lees het eerdere Up in the Sky-artikel hieronder; de lancering stond destijds nog gepland voor 17 juli.