Transavia publiceert vliegschema najaar

Transavia maakt deze week het vliegschema voor de herfstmaanden bekend. De maatschappij wil op ongeveer 70 bestemmingen vliegen in september in oktober.

Ander netwerk

In verband met reisrestricties en minder vraag naar vluchten vliegt Transavia dit jaar een ander netwerk dan in voorgaande jaren. Tijdelijk wordt niet naar bestemmingen in Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden en Libanon gevlogen. Volgens Transavia waren de reisrestricties voor deze bestemmingen nog te onduidelijk om voor de herfstperiode zekerheid te kunnen bieden.

Frequentie

Verder wordt ook de frequentie van vluchten teruggebracht. De marktvraag naar vluchten is als gevolg van de coronacrisis minder hoog dan normaal. Passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd, maar waarbij de bestemming nog wel wordt aangevlogen, worden zo snel mogelijk omgeboekt naar een andere vluchtdatum. Eventuele aanscherping van reisrestricties kan in het najaar ervoor zorgen dat het vluchtschema alsnog wordt aangepast. Passagiers kunnen dan kiezen tussen een alternatief of restitutie van het ticketbedrag.

De maatschappij streeft ernaar het zomernetwerk van 2021 dit jaar eind augustus al bekend te maken. In augustus zal tevens meer bekend worden over de omboekmogelijkheden naar de zomer van volgend jaar.