Verlies van meer dan 1 miljard dollar voor Aeromexico

Aeromexico heeft in het eerste halfjaar van 2020 een verlies geleden van ongeveer 1.3 miljard dollar.

Passagiers

Over Q2 van dit jaar meldt het bedrijf een verlies van 1,2 miljard dollar. De Mexicaanse maatschappij kreeg in het eerste halfjaar te maken met een daling in passagiers van 50 procent. Als onderdeel van de faillissementsbeschermingsprocedure is Aeromexico al akkoord gegaan met het stopzetten van de leasecontracten van 19 vliegtuigen (10 Boeing 737’s en 9 Embraer E170’s).

Faillissementsbescherming

De maatschappij verkeert momenteel in een staat van faillissementsbescherming. Ten gevolge van de coronapandemie heeft Aeromexico een Chapter 11-proces aangevraagd in de Verenigde Staten. Met dat proces moet de maatschappij kunnen herstructureren met bescherming tegen schuldeisers.