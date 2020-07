‘Vistara start vluchten naar Londen, Parijs en Frankfurt’

De Indiase maatschappij Vistara is van plan te beginnen met vluchten naar Londen, Parijs en Frankfurt, zo meldt Airways Magazine.

Bestemmingen

Als eerste zou de maatschappij beginnen met vliegen tussen Delhi en Londen Heathrow. De eerste vlucht moet plaatsvinden op 12 augstus. Vervolgens wil de maatschappij ook gaan vliegen naar Parijs en Frankfurt. Daarvoor moet Vistara eerst nog wel toestemming krijgen van de luchtvaartautoriteiten. Momenteel vliegt Vistara alleen internationale routes naar bestemmingen die dichtbij India liggen, zoals Bangkok en Singapore.

Boeing 787

De maatschappij is van plan om zes vluchten per week naar Heathrow uit te voeren met de Boeing 787-9 Dreamliner. In totaal heeft de maatschappij momenteel al één 787 in haar vloot, met nog negen in bestelling. De aflevering van de tweede Dreamliner staat gepland voor volgende maand.