Dagelijks 2000 testen in Lufthansa COVID-19 testcentrum

Vier weken geleden openden Lufthansa en Centogene een grote COVID-19 testfaciliteit op het vliegveld van Frankfurt.

Testen

In totaal heeft het centrum ongeveer 40.000 passagiers getest sinds de opening. Slechts 100 passagiers testten positief op het coronavirus, ofwel 0,25 procent. Nadat passagiers getest zijn worden de tests meegenomen naar een faciliteit 2 kilometer verderop. Resultaten zijn beschikbaar in 2 tot 3 uur of 4 tot 6 uur, afhankelijk van welke test gekocht wordt. In totaal kan de faciliteit 12.000 dagelijkse testen controleren.

Verplichte testen

Veel landen kijken naar het verplicht testen van reizigers die het land binnenkomen om zo de uitbraak van het coronavirus in bedwang te houden. Vaak geldt daarbij dat het alleen gaat om reizigers die uit een gebied komen dat als hoog risico-gebied staat aangemerkt. Ook Duitsland kijkt hiernaar: mogelijk wil de Duitse regering het testen verplichten voor reizigers uit hoog risico-gebieden, waarna geldt dat zij alleen na een negatieve test niet in quarantaine hoeven.