Donkerrode cijfers voor Air France-KLM: €2,6 miljard verlies

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2020 een historisch totaalverlies van 2,6 miljard euro geleden.

Verlies

Waar de schade in het eerste kwartaal nog relatief beperkt bleef, tot een verlies van 275 miljoen, is dat nu anders. Volgens Ben Smith, CEO van Air France-KLM, tonen de donkerrode cijfers “de ongeëvenaarde invloed van de coronacrisis” op de luchtvaartsector. De omzet van Air France-KLM liep terug tot 1,2 miljard euro. Ter vergelijking: een jaar eerder was dat 7 miljard euro. De resultaten werden verergerd door extra afschrijvingen die moesten worden meegenomen door het vervroegd uitfaseren van KLM’s Boeing 747’s en Air France’s Airbus A380’s en A340’s. In april, mei en juni vervoerden KLM en Air France slechts procenten van het normale aantal passagiers.

KLM

KLM leed in het tweede kwartaal een ‘historisch verlies’ van 493 miljoen euro. De omzet van het bedrijf daalde met meer dan 75 procent. De maatschappij heeft besloten om 1.500 banen te schrappen. Over eventuele verdere vlootverkleiningen zijn nog geen beslissingen genomen. Qua aantal vervoerde passagiers ten opzichte van vorig jaar kwam KLM tot 5 procent. Dochtermaatschappij Transavia vervoerde slechts 1,8 procent van het aantal passagiers van vorig jaar.

Air France

Voor Air France was het een nog dramatischer kwartaal: de omzetdaling bedroeg bijna 87 procent. De maatschappij vervoerde slechts 4,8 procent van het aantal passagiers van vorig jaar. Zowel Air France als KLM zijn een steunpakket met de overheid overeengekomen. In totaal moeten 14 miljard euro aan Franse en Nederlandse overheidssteun en nog verdere kredieten Air France en KLM door de crisis heen slaan.

Stilleggen luchtvaart

Vanwege de wereldwijde reisrestricties werd er in het tweede kwartaal amper gevlogen. Het stilleggen van het vliegverkeer resulteert nu in een van de grootste nettoverliezen van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. De komende maanden verwacht Air France-KLM een lichte verbetering. Echter, de onzekerheid op het gebied van volksgezondheid, open grenzen en de globale economische situatie “blijft sterk”, volgens Smith. Afgelopen weken kwam het vliegverkeer langzaam weer op gang, waardoor de holding verwacht in het derde kwartaal iets minder dan de helft van het aantal passagiers van vorig jaar te vervoeren. KLM kondigde eerder deze week aan dat het netwerk de komende maanden zal groeien tot 91 Europese bestemmingen en 61 intercontinentale bestemmingen.