Ontslagronde bij KLM: 1500 banen weg

In een ontslagronde bij KLM verdwijnen 1100 banen bij het bedrijf. Nog eens 400 banen worden geschrapt bij dochterbedrijven en de holding Air France-KLM.

Ontslagen

De luchtvaartmaatschappij maakte vanochtend bekend dat het bedrijf er zo slecht voor staat dat het aan een ontslagronde niet ontkomt. Het massaontslag is onderdeel van een groter plan waarbij in totaal ongeveer 5000 banen verdwijnen in de loop van volgend jaar. Bij de 1100 banen die nu geschrapt worden gaat het om 500 banen bij het grondpersoneel, 300 bij het cabinepersoneel en ook 300 bij de piloten. Verder vindt er een schrapping van 400 banen plaats bij dochterbedrijven en Air France-KLM. Om dat het om fulltime banen gaat verdwijnen er naar verwachting meer dan 1500 medewerkers. Eerder deze maand werd bekend dat 2400 medewerkers zich hebben aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling van het bedrijf.

Donkerrode cijfers

Het bedrijf ontkomt niet aan een massaontslag als gekeken wordt naar de resultaten over het tweede kwartaal. In totaal werd er bij Air France-KLM een verlies van 2,6 miljard euro geboekt. Bij KLM alleen was dat 493 miljoen. KLM houdt nadrukkelijk de optie open om nog meer banen te schrappen als er de komende jaren meer dan 20 procent minder gevlogen wordt dan in 2019. Het bedrijf gaat nu namelijk uit van een daling in vliegverkeer van 20 procent in 2021 en 2022.