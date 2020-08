Emirates weer met A380 op Schiphol

Emirates heeft vandaag voor het eerst in vier maanden weer met de Airbus A380 een bezoek aan Schiphol gebracht.

A380

Om iets na 13 uur landde de A380 onder de noemer EK147 zaterdagmiddag weer op Schiphol. Vanaf vandaag, 1 augustus, zet de maatschappij de Airbus weer dagelijks in op de route tussen Dubai en Amsterdam. Het is voor het sinds vier maanden dat er weer een Arabische A380 in Amsterdam landt.

Vluchten

In juni hervatte Emirates de lijndienst naar Amsterdam al, toen met een Boeing 777-300ER. Door aantrekkende vraag is het nu mogelijk om op te schalen naar een A380. De capaciteit bevindt zich echter nog niet op het oude niveau. Voor de coronacrisis vloog Emirates soms zelfs drie keer per dag naar Schiphol. Voorlopig blijft dat aantal op één keer per dag.

A380-routes

Sinds 15 juli zet Emirates de A380 weer in. De routes waarop het viermotorige toestel vliegt zijn Dubai-Londen Heathrow en Dubai-Parijs. Sinds vandaag komt Amsterdam daarbij. Onlangs zei Emirates voorzitter Tim Clark dat hij verwacht dat de hele vloot van A380’s in de zomer van 2022 weer operationeel zal zijn. Bovendien zullen er waarschijnlijk geen extra vliegtuigen uit de vloot verdwijnen, behalve drie A380’s en negen 777’s die dit jaar al voor uitfasering stonden gepland.

Testen

Voor Emirates-vluchten geldt dat passagiers zich voorafgaand aan de vlucht verplicht moeten laten testen op het coronavirus. Waar dat voorheen op de luchthaven van aankomst kon, moet dat vanaf vandaag voor het boarden van de vlucht. De verplichting geldt zowel voor passagiers met Dubai als eindbestemming als voor passagiers die er moeten overstappen. Mocht een passagier tijdens een vlucht toch besmet raken met het virus, dan krijgt hij of zij de onkosten door Emirates vergoed.