Het laatste Nederlandse vliegdekschip | Video

In 1948 nam de Nederlandse marine de Karel Doorman, haar laatste vliegdekschip, in dienst. Na de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië was er volgens defensie geen echt nut meet voor het vliegdekschip. In 1968, twee jaar voordat het schip gepensioneerd zou worden, brak er brand uit aan boord. De schade werd, omdat het schip toch uit dienst zou gaan, niet hersteld. De Karel Doorman werd verkocht aan Argentinië, dat het schip tot 1986 in dienst heeft gehouden.

