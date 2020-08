De goddelijke wind | Column Goof

Ongeveer vandaag, maar dan in 1945, stortten de laatste kamikazes zich op Amerikaanse schepen voor de Japanse kust. De oorlog was nog een kwestie van dagen.

Ik zag ooit zo’n kamikaze-vliegtuigje, in een museum in de VS. Het macabere toestelletje had geen plek in de officiële collectie gekregen: het stond weggepropt in een opslagplaats, waarvan de deur toevallig open stond. Er was geen bordje bij, geen verklaring. Ik was met een vriendin, en moest uitleggen wat dat rare dildo-achtige apparaat was.

Saillant detail: het kamikaze-fenomeen werd lang gezien als een exclusief oosterse aangelegenheid. Wij moderne westerlingen zouden de oriëntaalse ziel niet begrijpen, en niet tot dit soort dingen in staat zijn. Hetzelfde denken we nu ook van godsdienstwaanzinnige moslims. Pas redelijk recent las ik dat de Duitsers ook zo’n unit hadden, die zelfs korte tijd werd ingezet.

Zag ooit een interview met een oude Japanner, die zijn suïcidale aanval op de een of andere manier overleefd had. Maar één ding herinner ik me van deze uitzending. De oude man vertelde dat een bijzonder knap meisje hem voor zijn vlucht bloemen kwam brengen, en hem de kamikaze-hoofdband omknoopte. Hij vertelde wat hij dàcht, terwijl dit gebeurde.

Hij bedacht alleen maar dat hij het nog nooit gedaan had met een vrouw, en hij vroeg zich af waarom zij hem, nu hij moest gaan sterven, haar lichaam niet gaf, in plaats van die stomme band voor om zijn hoofd.

Goof Bakker

Additional facts

In Japan is een speciale tempel gewijd aan de kamikazes. Daar staat een piano waar een piloot beweerdelijk Beethovens Mondscheinsonate speelde, de nacht voor zijn laatste missie.

WO2-docu’s zien en musea bezoeken: ik heb duizend dingen, feitjes, verhalen en anekdotes in mijn hoofd. Hoef het ook niet meer, die ellende. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Genoeg. Er zijn leukere dingen om je mee bezig te houden. Muziek, techniek.

Proeflezer Erik-Jan wijst op de geschiedenis van de Goddelijke Wind: invasie van Kublai Khan in 1274 mislukt door goddelijk aangeblazen typhoons. Typische manier van denken: als iets goeds gebeurt is dat goddelijk ingrijpen, als iets slechts gebeurt begrijpen we hem niet goed.

Proeflezer Marcel wijst op de Reichenberg, de bemande V1, die in grote aantallen ontwikkeld werd maar uiteindelijk niet of nauwelijks ingezet. Het principiële verschil zou zijn dat er nog een ontsnappingsmogelijkheid was, hoe klein ook.