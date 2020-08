Soaren: urenlang boven de Nederlandse duinen vliegen | Foto’s

Soaren, het is een relatief onbekende luchtsport. Het is echter niet minder gaaf, integendeel. Westenwind, die door de hoge duinen een opwaartse luchtstroom creëert, zorgt ervoor dat je urenlang boven de Nederlandse duinen kan vliegen.

Opstijgen

Het beheersen van je vliegscherm op de grond, groundhandling genoemd, en het opstijgen zijn de meest uitdagende onderdelen van soaren. Het vliegen daarentegen is verrassend simpel. Een tokkel in elke hand zorgt ervoor dat je naar links en rechts kan sturen. De vlieghoogte is afhankelijk van de windsnelheid, het varieert van vlak boven het duingras tot enkele tientallen meters hoogte.

De startplaats voor soarders – © Matthijs Tissen

Wijk aan Zee

Er zijn twee bekende plaatsen in Nederland om te soaren: Wijk aan Zee en Zoutelande. Dit komt omdat de duinen hier relatief hoog zijn. Bij constante windrichting en windsnelheid is het mogelijk om van Wijk aan Zee helemaal naar Den Helder en terug te vliegen. Een tocht die makkelijk vijf uur duurt.

De duinen van Wijk aan Zee met de Hoogovens op de achtergrond – © Matthijs Tissen

Unieke sport

Wat soaren zo uniek maakt is dat je, zolang de wind goed staat, urenlang kan vliegen en dat zonder motor, elektronica en kosten. Paragliden in de bergen is anders, daar ben je afhankelijk van de thermiek en heb je vaak een lift nodig naar bovenop de berg. Een piloot die in de bergen kan vliegen, kan eigenlijk ook soaren en andersom.

Er zijn meerdere instructeurs in Nederland die zelfstandig, een-op-een les geven. Echter, met het nodige doorzettingsvermogen is het ook mogelijk om het zelf te leren. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart geeft soar-brevetten af, waarbij zowel de theorie als de praktijk wordt geëxamineerd.

’s Ochtends om 06:00, op tijd voor de zonsopkomst – © Matthijs Tissen