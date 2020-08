Toen de KLM voor het eerst over de Noordpool vloog | Video

In 1958 begon de KLM met het uitvoeren van vluchten over de noordpool, tussen Amsterdam en Anchorage. Vanuit Anchorage werd doorgevlogen naar verschillende Aziatische bestemmingen. De nieuwe route was een stuk korter dan de route door het midden-oosten die voorheen werd gebruikt. Direct naar steden als Tokio vliegen was niet mogelijk aangezien De Sovjet-Unie geen westerse maatschappijen toeliet in haar luchtruim.

