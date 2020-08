TUI verkoopt vijf 737 MAX toestellen aan leasemaatschappij

TUI verkoopt vijf van de door de groep bestelde 737 MAX vliegtuigen aan leasemaatschappij BOC Aviation. De vliegtuigen worden vervolgens door TUI geleast van BOC Aviation.

Kosten

BOC koopt de 737’s op voor 192 miljoen euro, grofweg 38,5 miljoen euro per vliegtuig. De cataloguswaarde van een 737 MAX 8 is grofweg 100 miljoen euro. Maatschappijen die veel toestellen bestellen, zoals TUI, krijgen vaak echter hoge kortingen waardoor de aanschafprijs soms minder dan de helft van de cataloguswaarde betreft.

Lease

TUI is niet de enige maatschappij die toestellen verkoopt aan een leasemaatschappij. Eerder sloten Southwest en United ook al dergelijke overeenkomsten met BOC Aviation. De leasemaatschappij heeft haar eigen 737 MAX bestelling, voor 30 exemplaren, geannuleerd.

Vertrouwen

De leasemaatschappij zegt vertrouwen te hebben in de terugkeer en het succes van de Boeing 737 MAX. De annulering van de door BOC zelf bestelde vliegtuigen is het gevolg van de coronacrisis, niet van een gebrek van vertrouwen in het toestel, zo gaf de leasemaatschappij aan.

TUI

Voor welke tak van TUI de toestellen, die in 2021 zouden worden geleverd, bestemd zijn is nog onbekend. Vermoedelijk zullen de toestellen in dienst treden bij de Duitse of de Engelse TUI.