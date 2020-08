Werknemers starten petitie voor staatssteun Aer Lingus

Werknemers van de Ierse nationale luchtvaartmaatschappij Aer Lingus hebben een petitie gestart om staatssteun te realiseren voor het bedrijf.

Quarantaine

In de petitie wordt de Ierse overheid opgeroepen om Aer Lingus financieel te steunen gedurende de coronacrisis of om de quarantainemaatregel af te schaffen. Momenteel mogen mensen uit slechts vijftien Europese landen naar Ierland reizen zonder in Quarantaine te hoeven. Hierdoor is de vraag naar vluchten naar Ierland ingestort.

IAG

Het personeel van Aer Lingus is boos op de ierse overheid omdat Aer Lingus als een van de weinige nationale maatschappijen geen staatssteun ontvangt. Vorige week kondigde het bedrijf aan dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten konden worden.

Markt

De trans-Atlantische overstapmarkt is erg belangrijk voor Aer Lingus. De maatschappij vervoert normaliter honderden reizigers vanuit verschillende Europese steden naar verschillende Amerikaanse steden. Door de reisrestricties is dit echter niet meer mogelijk.