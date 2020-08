Derde 777X testvliegtuig vliegt voor het eerst | Video

Het derde Boeing 777X testvliegtuig heeft deze week voor het eerst gevlogen. In totaal wil Boeing vier testvliegtuigen inzetten om het type gecertificeerd te krijgen.

Meerdere

Het is gebruikelijk dat er meerdere testvliegtuigen worden gebruikt om een vliegtuig te certificeren. Door meerdere vliegtuigen in te zetten kunnen meerdere tests tegelijk worden uitgevoerd en kan het vliegtuig sneller in productie worden genomen.

Verkoop

Sommige vliegtuigbouwers zetten hun testvliegtuigen in musea of verkopen deze na enkele jaren aan een luchtvaartmaatschappij. Recent is het eerste Airbus A330 testvliegtuig gepensioneerd, na jaren commercieel te hebben gevlogen.